Фильм «Чебурашка 2» вышел в онлайне

Фильм «Чебурашка 2» вышел в онлайне
7 марта состоялась цифровая премьера фильма «Чебурашка 2». Продолжение картины уже доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Start.

Лента вышла в цифровом формате спустя два месяца после премьеры в российском прокате. За это время «Чебурашка 2» собрал более 6 млрд рублей. Таким образом, картина стала второй самой кассовой картиной в России после первой части «Чебурашки», которая собрала 6,7 млрд рублей в 2023 году.

«Чебурашка 2» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

О будущем триквеле «Чебурашки»:
Чебурашка вернётся через год: что известно о третьем фильме
Чебурашка вернётся через год: что известно о третьем фильме
