Датамайнер предположил, когда в CS 2 обновят арсенальный пропуск

Датамайнер Thour спрогнозировал сроки крупного обновления арсенального пропуска в Counter-Strike 2. По его расчётам, апдейт выйдет в период с 30 марта по 4 апреля.

Мой прогноз, основанный на расчётах, — с 30 марта по 4 апреля нас ждёт большое обновление арсенального пропуска.

Предположение может быть связано с конкурсом Call to Arms-ory. 7 марта в официальном аккаунте CS 2 появилось напоминание о том, что у участников осталась одна неделя на отправку предметов в мастерскую Steam. Новые скины из конкурса могут войти в обновлённый пропуск.

Ранее Valve анонсировала введение рентгеновского сканера для игроков из Германии с 16 марта — он позволит видеть содержимое кейса до его открытия.