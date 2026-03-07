Скидки
«Звуковой кошмар»: критики высоко оценили хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки»

«Звуковой кошмар»: критики высоко оценили хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки»
13 марта состоится мировая премьера хоррора «Полутон» — нового проекта знаменитой студии А24. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 88% свежести.

Обозреватели отмечают, что фильм пугает зрителя не скримерами или монстрами — главный страх кроется в звуках. Авторам удалось создать настолько шокирующее звуковое сопровождение, что картина ни на минуту не отпускает от напряжения. Ругают ленту за слишком банальный сюжет, который может испортить впечатление от просмотра.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про хоррор «Полутон»:

Это самый страшный фильм, который вы когда-либо услышите. Он буквально перегружает ваши барабанные перепонки пугающими звуками, которые наверняка не дадут вам уснуть ночью и вызовут физическую реакцию при повторном прослушивании.
Пожалуй, самым большим достижением фильма является то, как он «приучает» нас к воображению вещей, которые могут существовать, а могут и не существовать. Режиссёр прекрасно понимает, что зрители способны сами себя напугать.
Мастерски созданный кошмар всепоглощающего ужаса. «Полутон» настолько же захватывающий, насколько и леденящий душу, и отличается поистине первоклассным звуковым оформлением.
Для тех, кто интересуется этим фильмом, потому что сами являются подкастерами, поднятие этой темы в фильме настолько абсурдно, что может помочь вам не заснуть в самые унылые моменты.
Нельзя сказать, что в данный момент от фильма «Полутон» ожидается оригинальность, но, учитывая переполненность жанра, трудно понять, что выделяет его из общей массы.

«Полутон» повествует о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию. Главную роль исполнила звезда сериала «Рассказ служанки» Нина Кири. Картина официально выйдет в России в апреле.

