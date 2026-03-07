Скидки
Стильный кадр мультфильма «Скотный двор» Энди Сёркиса — выход 1 мая

Комментарии

Издание Collider представило стильный кадр мультфильма «Скотный двор». На нём изображен главный герой, который готовится бить боксёрскую грушу.

Фото: Collider

Лента представляет собой экранизацию одноимённой повести Джорджа Оруэлла. Адаптация выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite.

Премьера «Скотного двора» состоится 1 мая. Главные роли озвучили Сет Роген («Киностудия), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Стив Бушеми («Бешеные псы»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Гейтен Матараццо («Очень странные дела») и другие актёры. Режиссёром выступил звезда «Властелина колец» Энди Сёркис.

О другом популярном фильме:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
