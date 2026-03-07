Новый аниме-фильм по «Евангелиону» к 30-летию серии выйдет на YouTube 8 марта

Студия Khara объявила о выходе нового короткометражного фильма по культовому аниме «Евангелион». Лента будет доступна на официальном YouTube-канале авторов уже 8 марта.

Короткометражное аниме расскажет об Аске — героине оригинального сериала. Фильм впервые показали на мероприятии, посвящённому 30-летию «Евангелиона» в феврале, однако теперь авторы решили сделать картину доступной для всех.

Хронометраж нового аниме-фильма составляет 13 минут. Сценаристом ленты выступил создатель оригинального сериала Хидэаки Анно, а режиссёром — Наоюки Асано, ранее занимавший пост главного аниматора в полнометражной картине «Евангелион: 3.0+1.0».