Докфильм «Мелания» про жену Дональда Трампа выйдет в онлайне 9 марта

Компания Amazon объявила дату цифровой премьеры документального фильма «Мелания». Картина про жену президента США Дональда Трампа выйдет на стриминговом сервисе Prime Video уже 9 марта.

Таким образом, лента появится в онлайне спустя более месяца после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 30 января. За это время «Мелания» собрала около $ 16 млн в мировом прокате. Для фильма, бюджет которого составил от $ 40 млн до $ 75 млн, такой результат — кассовый провал.

«Мелания» рассказывает о периоде жизни Мелании Трамп за 20 дней до второй инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. Режиссёром ленты выступил Бретт Ратнер — постановщик фильмов «Красный Дракон» и «Семьянин». Одним из продюсеров стала сама Мелания Трамп. Зрители разгромили картину — на агрегаторе IMDb она получила оценку 1,4 балла из 10.