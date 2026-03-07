Скидки
Звезда «Форсажей» Сон Ган проведёт экскурсию по Японии в честь Forza Horizon 6

Звезда «Форсажей» Сон Ган проведёт экскурсию по Японии в честь Forza Horizon 6
Комментарии

Компания Microsoft объявила о конкурсе в честь предстоящего выхода игры Forza Horizon 6. Акция создана совместно с актёром Сон Ганом — звездой серии фильмов «Форсаж».

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

Для участия в розыгрыше необходимо добавить Forza Horizon 6 в список желаемого и заполнить форму на официальном сайте. Победитель получит экскурсию по Японии, которую проведёт лично Сон Ган. Во время путешествия актёр устроит ночную поездку на японском автомобиле, покажет свой новый фильм, а также продемонстирирует места проведения гонок Tokyo Drift. Принять участе в розыгрыше можно до 23 марта.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на ПК и Xbox Series. Позже игра выйдет и на PS5. События гонки развернутся в современной Японии. В этот раз игроки выступят в роли обычного туриста, который приехал исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

