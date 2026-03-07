Расписание выхода сериала «Река Мадисон» — спин-оффа «Йеллоустоуна»
14 марта состоится премьера сериала «Река Мадисон» — спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун». Проект расскажет об истории семьи Клайберн. Они уехали из Нью-Йорка после трагических событий и теперь пытаются наладить жизнь близ реки Мадисон в Монтане. Главные роли исполнили Мишель Пфайффер («Звездная пыль») и Курт Рассел («Омерзительная восьмерка»).
Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить частями на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительных трёх серий состоится 21 марта.
Расписание выхода сериала «Река Мадисон»
|Эпизод
|Дата выхода
|14 марта
|Первая серия
|14 марта
|Вторая серия
|14 марта
|Третья серия
|21 марта
|Четвёртая серия
|21 марта
|Пятая серия
|21 марта
|Шестая серия
