Сериал Река Мадисон, Йеллоустоун, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Река Мадисон» — спин-оффа «Йеллоустоуна»
14 марта состоится премьера сериала «Река Мадисон» — спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун». Проект расскажет об истории семьи Клайберн. Они уехали из Нью-Йорка после трагических событий и теперь пытаются наладить жизнь близ реки Мадисон в Монтане. Главные роли исполнили Мишель Пфайффер («Звездная пыль») и Курт Рассел («Омерзительная восьмерка»).

Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить частями на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительных трёх серий состоится 21 марта.

Расписание выхода сериала «Река Мадисон»

ЭпизодДата выхода
14 мартаПервая серия
14 мартаВторая серия
14 мартаТретья серия
21 мартаЧетвёртая серия
21 мартаПятая серия
21 мартаШестая серия
О другом популярном сериале:
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
