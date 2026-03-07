Скидки
Звезда сериала «Ван Пис» Иньяки Годой признался, что обожает играть в Minecraft

Комментарии

Издание IGN взяло интервью у звезды сериала «Ван Пис» Иньяки Годоя. Он рассказал об игре, в которой больше всего проводит времени.

Актёр признался, что часто играет в Minecraft. По его словам, он даже устраивал свидание со своей девушкой на День святого Валентина в знаменитой песочнице. Годоя отметил, что в последнее время снимается далеко от дома, из-за чего приходится проводить подобные встречи в игре.

Сейчас вовсю играю в Minecraft. Недавно, в День святого Валентина, мы с моей девушкой устроили там свидание. Мы просто сейчас на расстоянии, потому что я на съёмках в Южной Африке. И я ей такой: «Слушай, а давай устроим свидание в Minecraft». В итоге мы сходили там в ресторан, потом на пляж. Круто, что в игре можно делать столько всего. Но вообще, если я сейчас начну болтать о видеоиграх, наше интервью затянется навечно.

Второй сезон сериала «Ван Пис» выйдет на стриминговом сервисе уже 10 марта. Продолжение посвящено путешествию «Пиратов Соломенной шляпы» по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины и другие приключения.

Как смотреть второй сезон «Ван Писа»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
