Драма «Я бы тебя пнула, если бы могла» выйдет в онлайн-кинотеатрах России 12 марта

Драма «Я бы тебя пнула, если бы могла» выйдет в онлайн-кинотеатрах России 12 марта
Комментарии

Стала известна дата выхода фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла» в российских онлайн-кинотеатрах. Драма появится на сервисах Okko и «Кинопоиск» уже 12 марта.

Сюжет рссказывает о Линде — маме, которая вынуждена заботится о своей больной дочери в одиночку, из-за того что её муж работает на морском судне. Она не успевает справляться со своими обязанностями, несмотря на любовь к ребёнку. Внезапно в её потолке образуется дыра и вода начинает заполнять дом. Теперь ей придётся продолжить сохранять жизнь дочери и сделать ремонт.

В драме сыграла звезда хорроров «Астрал» Роуз Бирн. За актёрскую работу в этой в картине она получила номинацию на «Оскар»-2026 в категории «лучшая женская роль». В ленте также сыграли Конан О’Брайен («Невероятная жизнь Уолтера Митти») и рэпер A$AP Rocky. Режиссёром выступила Мэри Бронштейн («Возбуждение»).

