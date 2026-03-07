Team Spirit начала PGL Wallachia Season 7 с победы над Xtreme Gaming

Team Spirit одержала победу над Xtreme Gaming со счётом 2:1 в стартовом матче PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Для команды это первый официальный матч с вернувшимся из инактива Денисом Larl Сигитовым и новым тренером Миланом MiLAN Козомарой.
Larl провёл встречу на высоком уровне: средний урон за серию составил 33 тыс., а KDA — 6,51. Мидлейнер находился в инактиве с января 2026 года — за время его отсутствия команда выступала с Маратом Mirele Газетдиновым.
Spirit прошла в корзину 1-0 вслед за PARIVISION и Vici Gaming. Xtreme Gaming опустилась в корзину 0-1 к OG и Yellow Submarine. Соперники команд во втором раунде определятся по итогам игрового дня. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.