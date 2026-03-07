Скидки
G2 Esports в одном матче от выхода в плей-офф ESL Pro League Season 23 по CS 2

G2 Esports одержала победу над Natus Vincere во втором раунде второй стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:1 — 7:13 на Dust2, 13:5 на Mirage и 13:7 на Ancient.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 2
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
G2 Esports

После поражения на Dust2 G2 уверенно забрала две оставшиеся карты, не позволив NAVI зацепиться ни на Mirage, ни на Ancient, несмотря на попытки Игоря w0nderful Жданова. Лучшим игроком серии стал Матуш MATYS Шимко с K/D 53-39 и рейтингом 1,37.

G2 прошла в корзину 2-0 и находится в одном матче от выхода в плей-офф. NAVI опустилась в корзину 1-1. Финальная стадия ESL Pro League Season 23 пройдёт на LAN 13-15 марта в Стокгольме с призовым фондом $ 275 тыс.

