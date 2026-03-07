FaZe Clan проиграла paiN Gaming на ESL Pro League Season 23 — пятое поражение подряд

FaZe Clan уступила paiN Gaming со счётом 1:2 на второй стадии ESL Pro League Season 23 — 13:16 на Nuke, 16:13 на Dust2 и 5:13 на Mirage. Для FaZe Clan это пятое поражение подряд с учётом всех турниров.
Последний раз команда побеждала 14 февраля на PGL Cluj-Napoca 2026 — тогда FaZe Clan обыграла HEROIC, но вылетела с турнира с результатом 1-3. Средний рейтинг игроков европейского коллектива за последние пять карт составляет 0.77.
После поражения FaZe Clan опустилась в корзину 2-1 и рискует не попасть в плей-офф в Стокгольме. Финальная стадия ESL Pro League Season 23 пройдёт на LAN 13-15 марта с призовым фондом $ 275 тыс.