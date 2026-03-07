Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FaZe Clan проиграла paiN Gaming на ESL Pro League Season 23 — пятое поражение подряд

FaZe Clan проиграла paiN Gaming на ESL Pro League Season 23 — пятое поражение подряд
Комментарии

FaZe Clan уступила paiN Gaming со счётом 1:2 на второй стадии ESL Pro League Season 23 — 13:16 на Nuke, 16:13 на Dust2 и 5:13 на Mirage. Для FaZe Clan это пятое поражение подряд с учётом всех турниров.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 2
07 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
FaZe Clan
Окончен
1 : 2
paiN Gaming

Последний раз команда побеждала 14 февраля на PGL Cluj-Napoca 2026 — тогда FaZe Clan обыграла HEROIC, но вылетела с турнира с результатом 1-3. Средний рейтинг игроков европейского коллектива за последние пять карт составляет 0.77.

После поражения FaZe Clan опустилась в корзину 2-1 и рискует не попасть в плей-офф в Стокгольме. Финальная стадия ESL Pro League Season 23 пройдёт на LAN 13-15 марта с призовым фондом $ 275 тыс.

Материалы по теме
Датамайнер нашёл в файлах CS 2 намёки на возвращение «Патруля»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android