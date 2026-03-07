Рэпер Kizaru рассказал, что в детстве хотел стать про-игроком в Counter-Strike

Рэпер Олег Kizaru Нечипоренко в эфире стримера Артура ZLOY Нерчука рассказал, что в детстве хотел стать профессиональным игроком в Counter-Strike.

По его словам, он отказался от этой цели из-за количества времени, которое необходимо вкладывать в игру.

Когда я был мелким, у нас был компьютерный клуб, мы очень жёстко задротили в CS 1.6. В моменте даже хотел стать про-игроком. Собрались с ребятами, поехали на LAN, одну игру забрали, а потом нас разгромили. Я понял, как бы ты хорошо ни играл, всегда есть типы лучше, чем ты. По итогу сдался и отказался от CS, так как понял, сколько времени придётся уделять игре. Просто минус жизнь.

Kizaru также добавил, что сейчас практически не играет в CS и Dota 2 из-за негативного влияния на нервную систему.