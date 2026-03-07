Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team проиграла Team Liquid на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

BetBoom Team проиграла Team Liquid на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии

BetBoom Team уступила Team Liquid со счётом 1:2 в первом раунде групповой стадии PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
07 марта 2026, суббота. 18:40 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 1
BetBoom Team

Серия запомнилась курьёзным моментом на первой карте: Илья Kiritych~ Ульянов на Ursa прыгнул под тир-2 вышку Liquid ради фрага на Маркусе Ace Хелгарде. В этот момент оффлейнер соперника выложил Аганим на землю — керри BetBoom подобрал предмет. Также продолжилась неудачная серия Данила gpk~ Скутина на Necrophos— мидер проиграл третий матч подряд на этом герое со статистикой 2-6-1. Последний раз gpk~ побеждал на Necrophos в июле 2023 года.

Team Liquid прошла в корзину 1-0, BetBoom Team опустилась в корзину 0-1. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.

Материалы по теме
PARIVISION обыграла Yellow Submarine на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android