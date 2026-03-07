BetBoom Team проиграла Team Liquid на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

BetBoom Team уступила Team Liquid со счётом 1:2 в первом раунде групповой стадии PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.
Серия запомнилась курьёзным моментом на первой карте: Илья Kiritych~ Ульянов на Ursa прыгнул под тир-2 вышку Liquid ради фрага на Маркусе Ace Хелгарде. В этот момент оффлейнер соперника выложил Аганим на землю — керри BetBoom подобрал предмет. Также продолжилась неудачная серия Данила gpk~ Скутина на Necrophos— мидер проиграл третий матч подряд на этом герое со статистикой 2-6-1. Последний раз gpk~ побеждал на Necrophos в июле 2023 года.
Team Liquid прошла в корзину 1-0, BetBoom Team опустилась в корзину 0-1. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.