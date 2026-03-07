Скидки
FL4MUS покинул состав OG в Counter-Strike 2

FL4MUS покинул состав OG в Counter-Strike 2
Организация OG сообщила о расставании с 21-летним Тимуром FL4MUS Марьевым в составе по Counter-Strike 2. Россиянин присоединился к команде на правах аренды у Virtus.pro в ноябре 2025 года.

Решение принято на фоне приближающегося дедлайна рейтинга VRS для получения инвайта на мэйджор в Кёльне. OG признала, что шансы команды невелики, однако намерена использовать оставшееся время для перестройки состава.

Впереди трудный путь, но прогнозы всё ещё дают шанс. Команде нужна искра, если путь вперёд ещё есть, пусть даже минимальный, мы должны отдать всё, чтобы за ним последовать.

Ранее появился слух, что FL4MUS может вернуться в Virtus.pro. OG, в свою очередь, тестирует македонского игрока Александара CacaNito Кьюлукоски, который выступал за BC.Game с июля по декабрь 2025 года.

FL4MUS может вернуться в состав Virtus.pro по CS 2 — слухи
