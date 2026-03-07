Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valorant вошёл в топ-5 самых популярных категорий на Twitch в феврале

Valorant вошёл в топ-5 самых популярных категорий на Twitch в феврале
Комментарии

Аналитики из Stream Charts сообщили, что в феврале 2026 года Valorant занял пятое место среди категорий на Twitch по количеству часов просмотра — 42,78 млн за период с 1 по 28 февраля.

По сравнению с январём шутер от Riot Games поднялся на три позиции — тогда он занимал восьмое место. Рост связан с проведением региональных турниров VCT Kickoff, которые транслировались на платформе. Оба показателя (январский и февральский) совпали с данными по Counter-Strike, который также поднялся на три позиции благодаря IEM Krakow 2026 и PGL Cluj-Napoca 2026.

Фото: Stream Charts

В марте на Twitch продолжается трансляция Masters Santiago 2026 — первого крупного международного турнира сезона. Соревнование проходит в Сантьяго, Чили с 28 февраля по 15 марта с призовым фондом $ 1 млн. В нём участвуют 12 команд из четырёх региональных лиг.

Материалы по теме
12 лучших команд мира, $ 1 млн и первый трофей сезона: стартовал Valorant Masters Santiago
12 лучших команд мира, $ 1 млн и первый трофей сезона: стартовал Valorant Masters Santiago
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android