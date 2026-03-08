Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Просто предложили отдохнуть». Larl объяснил причину инактива в Team Spirit

«Просто предложили отдохнуть». Larl объяснил причину инактива в Team Spirit
Комментарии

Мидер Team Spirit Денис Larl Сигитов раскрыл причину своего временного отсутствия в составе по Dota 2. По его словам, инактив не был связан с личными проблемами — менеджмент предложил ему отдохнуть перед важными турнирами.

Менеджер мне сказал: если хочешь взять перерыв — сейчас лучшее время, потому что у нас новый тренер, новые драфты. Если хочешь взять паузу и отдохнуть перед TI и Riyadh, потому что ты ни разу не брал перерыв, можешь взять. Это было ради отдыха. Просто предложили, вот и всё.

Larl также рассказал, что во время перерыва не прикасался к компьютеру — только смотрел матчи. Игрок прокомментировал и результаты команды в его отсутствие, отметив проблемы с драфтами и отсутствие тренера.

Куча проблем в составе появилась не из-за моего ухода. Как команда они играли не так хорошо, индивидуально тоже. Возможно, только Mirele неплохо выступал. Остальные, скорее всего, плохо. Очень тяжело играть, когда ты новичок в Spirit и все ожидают от тебя большего.

Larl находился в инактиве с января — его заменял Марат Mirele Газетдинов. Без Сигитова Spirit заняла второе место на FISSURE Universe 8, 7-10-е на BLAST Slam VI и 11-12-е на DreamLeague Season 28.

Материалы по теме
Team Spirit начала PGL Wallachia Season 7 с победы над Xtreme Gaming
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android