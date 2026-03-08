3DMAX разгромила FURIA на ESL Pro League Season 23 по CS 2

Французская команда 3DMAX победила бразильскую FURIA в рамках второго раунда группового этапа ESL Pro League Season 23. Матч завершился со счётом 2:0 — 19:16 на Dust2 и 13:8 на Overpass.

Лучшим игроком встречи стал Кевин misutaaa Рабье: французский рифлер завершил матч с KD 58:38 и рейтингом 1,34. Ранее 3DMAX команда выбила Team Liquid в последнем туре первого этапа, выйдя во второй.

По итогам результата FURIA оказалась в одном шаге от вылета — команда продолжает турнир в сетке 0-2. 3DMAX идёт с результатом 1:1.

ESL Pro League Season 23 проходит в Стокгольме с 1 по 15 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс.