3DMAX разгромила FURIA на ESL Pro League Season 23 по CS 2
Французская команда 3DMAX победила бразильскую FURIA в рамках второго раунда группового этапа ESL Pro League Season 23. Матч завершился со счётом 2:0 — 19:16 на Dust2 и 13:8 на Overpass.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 2
07 марта 2026, суббота. 22:15 МСК
FURIA
Окончен
0 : 2
3DMAX

Лучшим игроком встречи стал Кевин misutaaa Рабье: французский рифлер завершил матч с KD 58:38 и рейтингом 1,34. Ранее 3DMAX команда выбила Team Liquid в последнем туре первого этапа, выйдя во второй.

По итогам результата FURIA оказалась в одном шаге от вылета — команда продолжает турнир в сетке 0-2. 3DMAX идёт с результатом 1:1.

ESL Pro League Season 23 проходит в Стокгольме с 1 по 15 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс.

