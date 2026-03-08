Team Spirit победила B8 Esports на ESL Pro League Season 23 по CS 2

Team Spirit прошла в сетку 2-0 на групповом этапе ESL Pro League Season 23, обыграв B8 Esports со счётом 2:1. Карты — Mirage, Nuke и Anubis.

Стартовая карта осталась за B8: европейский коллектив с разгромом забрал Mirage со счётом 13:4. На Nuke Spirit выровняла положение — Данил donk Крышковец и Дмитрий sh1ro Соколов настреляли KD 23-13 и 21-11 соответственно, итог карты — 13:9. Решающий Anubis завершился со счётом 13:7 в пользу «Драконов»: sh1ro финишировал с KD 27:10.

По итогам встречи Соколов стал MVP матча с общим KD 60:33 и рейтингом 1,39. Team Spirit находится в одном матче от плей-офф. B8 опускается в сетку 1-1.

ESL Pro League Season 23 проходит в Стокгольме с 1 по 15 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс.