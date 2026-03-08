Расписание третьего дня второй стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 8 марта, продолжается вторая стадия турнира ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе и дальнейшее участие.
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на воскресенье, 8 марта
Корзина 2-0:
- 18:30. MOUZ (Европа) — The MongolZ (Монголия);
- 21:00. Team Spirit (Россия) — G2 Esports (Европа).
Корзина 1-1:
- 13:30. paiN Gaming (Бразилия) — Aurora (Турция);
- 16:00. Natus Vincere (Европа) — B8 Esports (Европа);
- 16:00. FUT (Европа) — 3DMAX (Европа);
- 18:30. Legacy (Бразилия) — Astralis (Швеция).
Корзина 0-2:
- 13:30. FaZe Clan (Европа) — Monte (Европа);
- 21:00. FURIA (Бразилия) — HEROIC (Европа).
