Расписание второго дня групповой стадии PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Сегодня, 8 марта, продолжается групповая стадия турнира PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в групповой стадии.
Расписание матчей PGL Wallachia Season 7 на воскресенье, 8 марта:
- 11:00. Team Liquid (Европа) — Vici Gaming (Китай);
- 11:00. Xtreme Gaming (Китай) — Team Nemesis (Юго-Восточная Азия);
- 14:00. Aurora Gaming (Европа) — HEROIC (Европа);
- 14:00. OG (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 17:00. PARIVISION (Россия) — Natus Vincere (Европа);
- 17:00. Tundra Esports (Европа) — Yellow Submarine (Россия);
- 20:00. Team Falcons (Европа) — Team Spirit (Россия);
- 20:00. Team Yandex (Россия) — MOUZ (Европа).
