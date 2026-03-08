Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер второго сезона аниме «Дорохедоро» — премьера 1 апреля

Трейлер второго сезона аниме «Дорохедоро» — премьера 1 апреля
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона аниме «Дорохедоро». Премьера продолжения фэнтезийного сериала состоится 1 апреля — спустя шесть лет после выхода первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат MAPPA/Netflix.

Проект рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. В продолжении появится опасная банда Крестоглазых, которая охотится на магов.

В режиссёрское кресло вернётся Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». Первый сезон вышел в 2020 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.

О другом популярном аниме:
Видео
Трейлер аниме «Цугаи загробного мира» от авторов «Стального алхимика» — выход 4 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android