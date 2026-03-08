Трейлер второго сезона аниме «Дорохедоро» — премьера 1 апреля

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона аниме «Дорохедоро». Премьера продолжения фэнтезийного сериала состоится 1 апреля — спустя шесть лет после выхода первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат MAPPA/Netflix.

Проект рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. В продолжении появится опасная банда Крестоглазых, которая охотится на магов.

В режиссёрское кресло вернётся Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». Первый сезон вышел в 2020 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.