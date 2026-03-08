Скидки
Авторы сериала «Третий лишний» не планируют снимать продолжение

Издание TheWrap взяло интервью у автора сериала «Третий лишний» Сета Макфарлейна. Он рассказал о потенциальном третьем сезоне комедийного шоу.

По словам постановщика, у создателей нет планов снимать продолжение. Всё потому, что производство сериала обходится слишком дорого. Макфарлейн не исключил, что в будущем вернётся к проекту.

Я постоянно слышал от Peacock и Universal: «Послушайте, производство сериала обходится очень дорого и нет способа снизить затраты». Поэтому я сказал: «Хорошо, я вас прекрасно понимаю». И я написал финальную сцену. Мы сами загнали себя в тупик. Есть ли способ сделать третий сезон? Всегда есть способ сделать что угодно. Но на данный момент это может потребовать некоторых сюжетных ухищрений. Планов на третий сезон пока нет.

Шоу представляет собой приквел комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом в главной роли. Действие сериала разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед только недавно начал жить дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета. Премьера первого сезона сериала «Третий лишний» состоялась на стриминговом сервисе Peacock 11 января 2024 года, а второго — 5 марта 2026 года. Проект тепло приняли зрители: на агрегаторе IMDb он получил оценку 7,9 балла из 10.

