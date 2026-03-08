Скидки
Атмосферные кадры третьего сезона «Эйфории» — премьера 12 апреля

Компания HBO опубликовала атмосферные кадры третьего сезона сериала «Эйфория». Премьера продолжения популярного шоу состоится 12 апреля.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Сюжет третьего сезона развернётся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героине Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики.

«Эйфория» представляет собой американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея («Человек-паук: Нет пути домой»), Сидни Суини («Горничная»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн») и другие популярные актёры. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться ещё на один сезон.

Какой сериал можно посмотреть прямо сейчас:
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
