«Команда не проиграет, пока есть я»: ATF — о первой победе на PGL Wallachia 7 по Dota 2

Team Falcons открыла групповой этап PGL Wallachia Season 7 победой над Nemesis со счётом 2:0. Клуб выступает без основного керри Станислава Malr1ne Поторака — россиянин пропускает турнир из-за визовых проблем. Его заменяет стенд-ин Артём lorenof Мельник.

Мельник дебютировал в составе Team Falcons с KDA 18-2-17. Оффлейнер Аммар ATF аль-Ассаф завершил встречу с KDA 15:8:20.

Вернулись после игры. Играем с lorenof в Бухаресте, Румыния. В первый день было не так уж и много игрового времени. Постараюсь чаще о чём-то говорить в телеграм-канале, если будем побеждать. Если нет — тоже. Malr1ne нет, играем с lorenof — на этом все новости. Очевидно, команда не проиграет, пока есть я.

Следующий матч Falcons сыграют 8 марта (20:00 мск) против Team Spirit. Победитель выйдет в сетку 2:0 на шаг ближе к плей-офф. PGL Wallachia Season 7 проходит в Бухаресте с 7 по 15 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн.