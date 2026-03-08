Определились все участники First Stand 2026 по League of Legends
Стал известен полный список участников First Stand 2026 — первого международного турнира по League of Legends в 2026 году.
В турнире примут участие восемь команд из четырёх регионов:
- Gen.G (Южная Корея);
- FEARX (Южная Корея);
- Bilibili Gaming (Китай);
- JD Gaming (Китай);
- G2 Esports (Европа);
- Secret Whales (Северная Америка);
- LOUD (Бразилия);
- LYON (Тихоокеанский регион).
Турнир станет первым испытанием для обновлённых ростеров после зимнего трансферного окна — особое внимание привлечёт противостояние корейских фаворитов с европейской G2 Esports, которая начала год с хороших результатов.
Соревнование пройдёт с 16 по 22 марта в Сан-Паулу, Бразилия. Все матчи пройдут в формате best-of-5 (до трёх побед). Призовой фонд составит $ 1 млн.
