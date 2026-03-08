Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдер раскрыл двух возможных новых чемпионов League of Legends

Инсайдер раскрыл двух возможных новых чемпионов League of Legends
Комментарии

Инсайдер Big Bad Bear поделился информацией о двух потенциальных чемпионах в League of Legends.

Первый возможный герой — Локке из Демасии. Персонаж связан с демонической тематикой и сюжетной линией коррупции региона. В качестве оружия герой якобы использует кинжал из петрицита (антимагического материала из Демасии), а его внешний вид может быть частично вдохновлён персонажем Нанами из аниме «Магическая битва».

Второй возможный чемпион — девушка с элементальной магией из региона Ишталь, которая пока не полностью контролирует свои способности. Подробностей о ней значительно меньше.

Ранее Riot Games сообщала, что в 2026 году планируют выпустить меньше новых чемпионов, сосредоточившись на переработках существующих персонажей. В ближайшее время выйдет обновлённая версия Шиванны.

Материалы по теме
League of Legends получит только одного нового героя в 2026 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android