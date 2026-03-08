TenZ может не вернуться в Sentinels из-за спонсорского конфликта с Riot — инсайдер

Французский журналист Akamaru сообщил, что Тайсон TenZ Нго является наиболее вероятным кандидатом на пятое место в составе Sentinels по Valorant.

Главным препятствием остаётся одобрение Riot Games: спонсорские контракты игрока могут конфликтовать с политикой компании. Если разрешение не будет получено, запасным вариантом для клуба станет Гурдживан Jerrwin Гилл. Также остаётся неизвестным, будет ли пытаться TenZ вернуться на про-сцену.

Sentinels активно перестраивают состав после провала на VCT Americas Kickoff. Ранее клуб расстался с капитаном Мирелем Kyu Хрустемовичем, а также подписал ветерана G2 Esports Джону JonahP Пулиса.

TenZ завершил карьеру полтора года назад. За время выступлений он зарекомендовал себя как один из сильнейших дуэлянтов региона, особенно на агентах Yoru и Omen.