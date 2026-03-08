В честь 8 Марта игроки BetBoom Team по Dota 2 выступят в джерси с именами своих мам

В честь Международного женского дня BetBoom Team совместно с титульным партнёром BetBoom выпустили лимитированное джерси с цветочным принтом и аккуратной вышивкой с именами своих мам — в знак благодарности за поддержку с самого начала их пути в киберспорте.

Лимитированная форма стала совместной инициативой клуба и партнёра к празднику. Клуб отметил, что именно мамы игроков были первыми, кто поверил в них и поддержал выбор профессии.

Фото: Соцсети BetBoom Team

PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн. BetBoom Team проиграла стартовый матч Team Liquid со счётом 1:2 и сегодня сыграет в корзине 0-1.