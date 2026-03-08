Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В честь 8 Марта игроки BetBoom Team по Dota 2 выступят в джерси с именами своих мам

В честь 8 Марта игроки BetBoom Team по Dota 2 выступят в джерси с именами своих мам
Комментарии

В честь Международного женского дня BetBoom Team совместно с титульным партнёром BetBoom выпустили лимитированное джерси с цветочным принтом и аккуратной вышивкой с именами своих мам — в знак благодарности за поддержку с самого начала их пути в киберспорте.

Лимитированная форма стала совместной инициативой клуба и партнёра к празднику. Клуб отметил, что именно мамы игроков были первыми, кто поверил в них и поддержал выбор профессии.

Фото: Соцсети BetBoom Team

PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн. BetBoom Team проиграла стартовый матч Team Liquid со счётом 1:2 и сегодня сыграет в корзине 0-1.

Материалы по теме
«Команда не проиграет, пока есть я»: ATF — о первой победе на PGL Wallachia 7 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android