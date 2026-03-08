Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Криминального чтива» обвинила Квентина Тарантино в расизме

Звезда «Криминального чтива» обвинила Квентина Тарантино в расизме
Комментарии

Издание The Times UK взяло интервью у актрисы Розанны Аркетт, известной в том числе по роли в культовом фильме «Криминальное чтиво». Она рассказала о своём отношении к режиссёру Квентину Тарантино.

По словам артистки, знаменитый постановщик слишком часто использует расистские выражения в своих фильмах. Она признаёт достоинства «Криминального чтива», но возмущается высказываниями в картинах Тарантино.

«Криминальное чтиво» — это культовый и великолепный фильм во многих отношениях. Но лично я больше не хочу слышать расистские выражения — я их ненавижу. Меня возмущает, что Квентину Тарантино дали индульгенцию на подобные высказывания. Это не искусство, это просто расизм и мерзость.

Квентина Тарантино не первый раз обвиняют в расизме. В 1997 году знаменитый режиссёр Спайк Ли («Чёрный клановец») заявил, что культовый постановщик слишком часто использует неподобающие выражения в своих фильмах.

О будущем проекте Тарантино:
Квентин Тарантино завершил написание комедийной пьесы — премьера осенью 2027 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android