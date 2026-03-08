Звезда «Криминального чтива» обвинила Квентина Тарантино в расизме

Издание The Times UK взяло интервью у актрисы Розанны Аркетт, известной в том числе по роли в культовом фильме «Криминальное чтиво». Она рассказала о своём отношении к режиссёру Квентину Тарантино.

По словам артистки, знаменитый постановщик слишком часто использует расистские выражения в своих фильмах. Она признаёт достоинства «Криминального чтива», но возмущается высказываниями в картинах Тарантино.

«Криминальное чтиво» — это культовый и великолепный фильм во многих отношениях. Но лично я больше не хочу слышать расистские выражения — я их ненавижу. Меня возмущает, что Квентину Тарантино дали индульгенцию на подобные высказывания. Это не искусство, это просто расизм и мерзость.

Квентина Тарантино не первый раз обвиняют в расизме. В 1997 году знаменитый режиссёр Спайк Ли («Чёрный клановец») заявил, что культовый постановщик слишком часто использует неподобающие выражения в своих фильмах.