Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон сыграет в перезапуске «Спасателей Малибу»

Издание Variety сообщило, что в актёрском составе перезапуска знаменитого сериала «Спасатели Малибу» произошло пополнение. В проекте сыграет звезда шоу «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон.

Актриса исполнит роль Нэт, которая воспитывалась в приёмной семье. Девушка стала олимпийской спортсменкой и теперь присоединяется к спасателям в качестве правой руки главного героя. Ранее сообщалось, что титульная роль в перезапуске досталась звезде сериала «Стрела» Стивену Амеллу. Он воплотит на экране Хоби Бучанона — сына главного героя оригинального шоу.

Перезапуск «Спасателей Малибу» выпустит телеканал Fox. В первый сезон войдёт 12 эпизодов. Шоураннером проекта выступает Мэтт Никс — один из авторов сериалов «Правдивая ложь» и «Хорошие парни».