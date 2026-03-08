Больше половины игроков в Resident Evil 9: Requiem выбрали плохую концовку

Студия Capcom представила данные об игре Resident Evil 9: Requiem. Статистику о прохождениях проекта, которая обновляется в реальном времени, она опубликовала на официальном сайте.

Так, 56% игроков прошли хоррор на негативную концовку. Всего проект запускали более 16 млн раз, а до конца игру прошли свыше 8 млн пользователей. В среднем игрокам хватило почти 17 часов на первое прохождение Requiem. Кроме того, согласно данным Capcom, всего в игре уничтожили 3,5 млрд врагов, что равно населению США, Бразилии, Великобритании и Японии, вместе взятых.

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Релиз Resident Evil: Requiem состоялся 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. События девятой части разворачиваются в Раккун-Сити, а главной героиней выступает Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу. В этот момент в игру вступает Леон Кеннеди, знакомый фанатам серии по RE2 и RE4.