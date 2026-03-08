FaZe Clan выбила Monte с ESL Pro League Season 23 по CS 2

FaZe Clan победила Monte со счётом 2:0 в рамках второго этапа ESL Pro League Season 23. Обе карты завершились с одинаковым счётом 13:11 — на Dust2 и Overpass.

На Dust2 FaZe пришлось непросто: команда дважды отдавала клатчи в ситуациях 4v2 и 1v2, однако всё же вырвала карту. Overpass также прошёл в упорной борьбе, но FaZe сохранила преимущество до конца.

Лучшим игроком матча стал Давид frozen Чернянский с KD 40-29 и рейтингом 1,26.

По итогам встречи Monte покидает турнир. FaZe продолжают борьбу в сетке 1-2. Второй этап ESL Pro League Season 23 проходит с 6 по 10 марта — 16 команд сражаются за выход в плей-офф в формате BO3. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.