«Идеальное завершение»: зрители хвалят фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек»

6 марта в ограниченном прокате вышел фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» — продолжение культового сериала с Киллианом Мёрфи («Оппенгеймер») в главной роли. Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести.

Зрители хвалят фильм за то, что он идеально завершает историю сериала. Отмечают также дорогую постановку и выдающуюся актёрскую работу Киллиана Мёрфи. Ругают ленту за слишком банальный сюжет, который не предлагает фанатам никаких сюрпризов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек»:

«Бессмертный человек» — один из лучших фильмов года на данный момент.

«Острые козырьки: Бессмертный человек» — отличный фильм, который действительно связал всё воедино для поклонников. Уже одно только появление Томаса Шелби в фирменном костюме вызывало у меня восторг.

Горько-сладкий и прекрасный финал оригинального сериала «Острые козырьки». Прекрасно написанный сюжет, ведь дверь для будущих сезонов остаётся открытой. Киллиан Мёрфи, как всегда, лучший из лучших.

Поначалу немного затянуто, но в целом отличный фильм с великолепной актёрской игрой и режиссурой. Очень дорогая постановка.

Так много осталось недосказанным. Слишком много вопросов остались без ответа. Фильм хорошо снят, в хорошем темпе, но всё же кажется немного скомканным.

Я так ждала этот фильм. Я дважды посмотрела весь сериал на Netflix. По итогу кажется, что авторы просто хотели поскорее закончить сюжетную линию. Никаких сюрпризов и сюжетных поворотов не было.

Премьера фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» на стриминговом сервисе Netflix состоится уже 20 марта. После премьеры картины франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего проекта перенесут к следующему поколению семьи Шелби.