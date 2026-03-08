Скидки
Сборы фильма «Царевна-лягушка 2» превысили 150 млн рублей

8 марта сборы фильма «Царевна-лягушка 2» достигли 150 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина добилась на четвёртый день с момента выхода — премьера сиквела состоялась 5 марта. Лента занимает второе место среди лидеров российского проката, уступая только «Сказке о царе Салтане».

Фото: ЕАИС

Сюжет «Царевны-лягушки 2» повествует о том, как герои попытаются одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в её дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить её коварные планы.

Главные роли вновь сыграли Александр Метёлкин («Однажды в пустыне»), Валентина Ляпина («Право выбора»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Амиров, постановщик первой части.

