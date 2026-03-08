Скидки
Мультфильм «Прыгуны» от Pixar стал лидером проката, обойдя «Невесту!» с Кристианом Бэйлом

Мультфильм «Прыгуны» от Pixar стал лидером проката, обойдя «Невесту!» с Кристианом Бэйлом
По итогам первых выходных сборы мультфильма «Прыгуны» достигли $ 45 млн в США. Анимационная картина стала лидером проката, обогнав «Невесту!» с Кристианом Бэйлом, которая стартовала с крайне низких $ 7,3 млн в американских кинотеатрах.

По всему миру «Прыгуны» заработали $ 88 млн за дебютные выходные. Как и предрекали аналитики, лента показала лучший старт для оригинальных картин студии Pixar со времён «Тайны Коко» 2017 года, которая собрала $ 104,7 млн за первый уикенд.

«Прыгуны» рассказывают об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

