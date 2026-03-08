Скидки
Фейковые ИИ-фото со свадьбой Тома Холланда и Зендеи завирусились в Сети

Комментарии

Один из пользователей соцсетей опубликовал ИИ-фотографии, на которых изображена свадьба популярных актёров Зендеи и Тома Холланда. За четыре дня публикация завирусилась в Сети.

Фото: ИИ-фото пользователя heroemaniaco

На фейковых снимках, сделанных с помощью искусственного интеллекта, показана Зендая в свадебном платье, которая стоит рядом с Холландом в костюме. Постановочные кадры имитируют праздник, а на одном из фото актёр держит маску Человека-паука. За четыре дня публикация набрала более 10 млн лайков и сотни комментариев.

Об отношениях Зендеи и Тома Холланда ходили слухи ещё с 2017 года, но пара подтвердила их только в 2021 году. В январе 2025 года СМИ сообщили, что звёзды «Человека-паука» от Marvel поженились. Информацию о свадьбе подтвердил стилист Лоу Роуч во время вручении Actor Awards — 2026.

О Томе Холланде в новом «Человеке-пауке»:
Режиссёр «Человека-паука: Совершенно новый день» в восторге от игры Тома Холланда в фильме
