BetBoom Team обыграла OG на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2 — первая победа на турнире

BetBoom Team одержала первую победу на PGL Wallachia Season 7, обыграв OG со счётом 2:0 во втором раунде группового этапа. Данил gpk~ Скутин провёл серию с KDA 17-7-31 на Queen of Pain и Ember Spirit.
На второй карте OG набрала преимущество в 11 тыс. золота, однако BetBoom Team сумела оформить камбэк и закрыть матч. Для команды Джаспера Yopaj- Феррера это второе поражение подряд — ранее OG уступила Vici Gaming.
BetBoom Team прошла в корзину 1-1, OG опустилась в корзину 0-2. Соперники команд в следующем раунде определятся по итогам игрового дня. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.