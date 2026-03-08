Скидки
BetBoom Team обыграла OG на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2 — первая победа на турнире
Комментарии

BetBoom Team одержала первую победу на PGL Wallachia Season 7, обыграв OG со счётом 2:0 во втором раунде группового этапа. Данил gpk~ Скутин провёл серию с KDA 17-7-31 на Queen of Pain и Ember Spirit.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
08 марта 2026, воскресенье. 15:35 МСК
OG
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

На второй карте OG набрала преимущество в 11 тыс. золота, однако BetBoom Team сумела оформить камбэк и закрыть матч. Для команды Джаспера Yopaj- Феррера это второе поражение подряд — ранее OG уступила Vici Gaming.

BetBoom Team прошла в корзину 1-1, OG опустилась в корзину 0-2. Соперники команд в следующем раунде определятся по итогам игрового дня. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.

В честь 8 Марта игроки BetBoom Team по Dota 2 выступят в джерси с именами своих мам
