NS сообщил о крупном ивенте в Dota 2 в апреле — его сравнивают с «Лихим омутом»

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов рассказал о возможном выходе масштабного ивента в Dota 2 в апреле 2026 года. По его словам, Valve работает над обновлением около года.

Мне нашептали, что в апреле будет какой-то сумасшедший ивент. Valve сутками работают над ним уже около года. Что-то крышесносное будет. Типа «Лихого омута».

«Лихой омут» — кооперативная кампания из боевого пропуска The International 2017. Четыре игрока проходили миссии, зарабатывали очки и получали уникальные награды. Ивент считается одним из самых масштабных событий в истории Dota 2.

Информация появилась на фоне завершения 5 марта ивента «Диковинки Квортеро» и зимнего сезона Dota Plus. Многие игроки ожидали нового контента сразу после их окончания, однако обновления не последовало. Ранее датамайнеры обнаружили в файлах игры данные об ивенте с ожившими тронами, однако связан ли он с анонсом NS — неизвестно.