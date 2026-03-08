Team Spirit прошла в плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Российский коллектив Team Spirit обыграл G2 Esports в матче за выход в плей-офф на ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:9 на Ancient и 13:10 на Anubis.

Первая карта прошла не без проблем для «Драконов» — G2 неоднократно брала важные клатчи во второй половине, однако команда Бориса magixx Воробьёва сумела вырвать победу. На Anubis себя лучше всего показал Дмитрий sh1ro Соколов, который закончил серию с KD 37-26 при рейтинге 1,33.

Благодаря победе Team Spirit прошла в плей-офф турнира, в то время как G2 Esports опустилась в сетку 2-1. Вторая онлайн-стадия завершится 10 марта.