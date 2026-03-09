Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA выбила HEROIC с ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

FURIA выбила HEROIC с ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Комментарии

FURIA одержала победу над HEROIC со счётом 2:1 на втором этапе ESL Pro League Season 23. Карты — Dust2, Overpass и Inferno.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 2
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
FURIA
Окончен
2 : 1
HEROIC

Бразильцы уверенно взяли Dust2, однако на своём пике Overpass выглядели несинхронно и без игры — карта досталась HEROIC. Решающий Inferno FURIA взяли с трудом: команда едва не допустила овертайм, закрыв карту на сомнительной закупке.

Лучшим игроком матча со стороны HEROIC стал Кристоффер Chr1zN Сторгор: на Overpass он завершил карту с рейтингом 2,03, а на Inferno оформил квадракилл на CT-стороне. Однако отыграть дефицит в шесть раундов после первой половины датчанам не удалось.

По итогам матча HEROIC покидает турнир вместе с Monte, а FURIA переходит в сетку 1-2.

Материалы по теме
Team Spirit прошла в плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android