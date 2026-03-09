FURIA выбила HEROIC с ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

FURIA одержала победу над HEROIC со счётом 2:1 на втором этапе ESL Pro League Season 23. Карты — Dust2, Overpass и Inferno.

Бразильцы уверенно взяли Dust2, однако на своём пике Overpass выглядели несинхронно и без игры — карта досталась HEROIC. Решающий Inferno FURIA взяли с трудом: команда едва не допустила овертайм, закрыв карту на сомнительной закупке.

Лучшим игроком матча со стороны HEROIC стал Кристоффер Chr1zN Сторгор: на Overpass он завершил карту с рейтингом 2,03, а на Inferno оформил квадракилл на CT-стороне. Однако отыграть дефицит в шесть раундов после первой половины датчанам не удалось.

По итогам матча HEROIC покидает турнир вместе с Monte, а FURIA переходит в сетку 1-2.