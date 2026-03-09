Team Spirit победила Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Team Spirit обыграла Team Falcons со счётом 2:1 на групповом этапе PGL Wallachia Season 7 и вышла в сетку 2-0.
Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
08 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 2
Team Spirit
Ключевым моментом второй карты стал эпизод в рошпите: оффлейнер Магомед Collapse Халилов на Slardar ворвался в яму вместе с Денисом Larl Сигитовым на Storm Spirit. Игроки Spirit убили стенд-ина Falcons Артёма Lorenof Мельника на Razor, после чего Collapse забрал Aegis. Этот эпизод позволил Spirit вернуть упущенное преимущество и победить на карте.
На третьей карте Илья Yatoro Мулярчук на Faceless Void раздал с KDA 17/2/18 и нанёс 48 тыс. урона. Оффлейнер Falcons Аммар ATF аль-Ассаф ни на одной карте не смог выйти в плюс по KD.
