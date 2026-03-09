Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit победила Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Team Spirit победила Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии

Team Spirit обыграла Team Falcons со счётом 2:1 на групповом этапе PGL Wallachia Season 7 и вышла в сетку 2-0.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
08 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 2
Team Spirit

Ключевым моментом второй карты стал эпизод в рошпите: оффлейнер Магомед Collapse Халилов на Slardar ворвался в яму вместе с Денисом Larl Сигитовым на Storm Spirit. Игроки Spirit убили стенд-ина Falcons Артёма Lorenof Мельника на Razor, после чего Collapse забрал Aegis. Этот эпизод позволил Spirit вернуть упущенное преимущество и победить на карте.

На третьей карте Илья Yatoro Мулярчук на Faceless Void раздал с KDA 17/2/18 и нанёс 48 тыс. урона. Оффлейнер Falcons Аммар ATF аль-Ассаф ни на одной карте не смог выйти в плюс по KD.

Материалы по теме
NS сообщил о крупном ивенте в Dota 2 в апреле — его сравнивают с «Лихим омутом»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android