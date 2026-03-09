Расписание третьего дня групповой стадии PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Сегодня, 9 марта, продолжается групповая стадия турнира PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в групповой стадии и их дальнейшее участие.
Расписание матчей PGL Wallachia Season 7 на понедельник, 9 марта:
Корзина 2-0:
- 17:00. Team Liquid (Европа) — PARIVISION (Россия);
- 20:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Европа).
Корзина 1-1:
- 11:00. Aurora Gaming (Европа) — Tundra Esports (Европа);
- 11:00. Xtreme Gaming (Китай) — BetBoom Team (Россия);
- 14:00. Natus Vincere (Европа) — Vici Gaming (Китай);
- 14:00. Team Yandex (Россия) — Team Falcons (Европа).
Корзина 0-2:
- 17:00. Yellow Submarine (Россия) — Team Nemesis (Юго-Восточная Азия);
- 20:00. OG (Европа) — MOUZ (Европа).
Комментарии