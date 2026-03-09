Расписание четвёртого дня второй стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 9 марта, продолжается вторая стадия турнира ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут шесть матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе и дальнейшее участие.
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на понедельник, 9 марта
Корзина 2-1:
- 15:30. The MongolZ (Монголия) — 3DMAX (Европа);
- 18:30. Natus Vincere (Европа) — Legacy (Бразилия);
- 20:30. G2 Esports (Европа) — Aurora (Турция).
Корзина 1-2:
- 15:30. FUT Esports (Европа) — B8 Esports (Европа);
- 18:30. FaZe Clan (Европа) — Astralis (Швеция);
- 20:30. FURIA (Бразилия) — paiN Gaming (Бразилия).
