PGL проведёт 12 LAN-турниров по CS 2 за два года с бюджетом $ 22 млн

PGL проведёт 12 LAN-турниров по CS 2 за два года с бюджетом $ 22 млн
Турнирный оператор PGL представил план турниров по Counter-Strike 2 на 2027-й и 2028-й. На проведение 12 оффлайн-событий выделено $ 22 млн — по $ 11 млн ежегодно.

Годовой бюджет распределён следующим образом: $ 6 млн — призовые для команд, $ 2,2 млн — бонусы за позиции в рейтинге VRS, $ 2,8 млн — бонусы за просмотры. Каждый турнир будет проведён в формате, близком к мэйджорам. В 2027 году запланированы шесть турниров — январь и февраль в Шенгенской зоне, на март, апрель, сентябрь и октябрь — локации уточняются. Первый турнир 2028 года пройдёт в январе, остальные даты пока не объявлены.

PGL также обозначил условия для команд: оплата поездки на восемь человек, четырёхзвёздочные отели с отдельными номерами, игровые ПК, тренировочные зоны и максимум одна серия best-of-3 в день.

Этот анонс также прокомментировал генеральный директор PGL Сильвиу Строе:

Наше самое крупное обязательство в Counter-Strike. Минимум 12 турниров за два года с бюджетом не менее $ 22 млн. Наше лучшее предложение на сегодняшний день, которое, я уверен, будет поддержано всеми командами, игроками и сообществом. Теперь мы можем конкурировать с любым другим CS 2-турниром и прокладывать свой путь. Все стимулы в нашей программе привлекут лучшие команды и игроков CS 2 к участию в наших событиях. С нетерпением ждём возможности провести ещё больше отличных турниров для сообщества Counter-Strike.
BLAST проведёт турнир по CS 2 в Рио-де-Жанейро в октябре 2027 года
