Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»

Стартовал сериал «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»
Комментарии

9 марта состоялась премьера сериала «Рустер» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Для просмотра уже доступен дебютный эпизод, который вышел в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет сериала посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

Главные роли в сериале исполнили Стив Карелл («Офис»), Скотт Макартур («Во все тяжкие»), Джон К. Макгинли («Клиника»), София Мэйси («Бесстыжие») и другие актёры. В основу сериала также лёг опыт его создателей — Лоуренса, Тарсеса и самого Карелла.

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android