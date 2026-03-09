Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом провалился в прокате — $ 13 млн за выходные

Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом провалился в прокате — $ 13 млн за выходные
Комментарии

По итогам первого уикенда фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом собрал скромные $ 13,6 млн. Лента уступила в мировом прокате мультфильму «Прыгуны» и другим картинам, показав один из худших стартов для блокбастеров в последние годы.

Таким образом, фантастический хоррор может стать главным провалом для студии Warner Bros. в 2026 году. Фильм с бюджетом в $ 90 млн, согласно прогнозам аналитиков, уже не сможет отбить затраты и наверняка быстро отправится в цифровые сервисы. Не помогут картине и смешанные отзывы зрителей, которые скорее не рекомендуют новинку к просмотру.

«Невеста!» — ремейк «Невесты Франкенштейна», который расскажет про монстра Франкенштейна. Он вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности. Главные роли в ленте сыграли Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь») и Джесси Бакли («Гамнет»)

Материалы по теме
Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом про Франкенштейна выйдет в России 12 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android