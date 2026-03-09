Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом провалился в прокате — $ 13 млн за выходные

По итогам первого уикенда фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом собрал скромные $ 13,6 млн. Лента уступила в мировом прокате мультфильму «Прыгуны» и другим картинам, показав один из худших стартов для блокбастеров в последние годы.

Таким образом, фантастический хоррор может стать главным провалом для студии Warner Bros. в 2026 году. Фильм с бюджетом в $ 90 млн, согласно прогнозам аналитиков, уже не сможет отбить затраты и наверняка быстро отправится в цифровые сервисы. Не помогут картине и смешанные отзывы зрителей, которые скорее не рекомендуют новинку к просмотру.

«Невеста!» — ремейк «Невесты Франкенштейна», который расскажет про монстра Франкенштейна. Он вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности. Главные роли в ленте сыграли Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь») и Джесси Бакли («Гамнет»)