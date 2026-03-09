Скидки
Дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли — преступницу уже задержали

8 марта в Лос-Анджелесе на дом певицы Рианны произошло нападение. Примерно в 13:30 по местному времени к дому артистки подъехала белая Tesla, откуда злоумышленник произвёл несколько выстрелов. Сама певица в этот момент была дома, никто из присутствующих не пострадал.

Спустя примерно полчаса преступника задержали. Им оказалась неназванная 30-летняя женщина, которую уже взяли под стражу. Расследование происшествия и причины произошедшего выясняют в полиции Лос-Анджелеса.

Полиция у дома Рианны

Полиция у дома Рианны

Фото: Bauer-Griffin/Getty Images

Сама Рианна пока не комментировала ситуацию. Сейчас девушка проживает в своём доме в Беверли-Хиллз с мужем-рэпером A$AP Rocky и тремя детьми: Ризой, Раетом и дочерью Роки, которой около пяти месяцев.

