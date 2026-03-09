Сборы фильма «Грозовой перевал» превысили $ 200 млн — лента окупилась

По итогам четвёртого уикенда сборы фильма «Грозовой перевал» достигли отметки в $ 200 млн. Драматическая лента опустилась на пятую строчку в чартах США, уступив «Прыгунам», «Невесте!» и другим новинкам. Бо́льшая часть выручки пришлась на остальной мир, в США же картина собрала около $ 78 млн.

Таким образом, лента с бюджетом в $ 80 млн уже окупилась. Аналитики предполагают, что общая касса ленты составит примерно $ 250 млн перед выходом в онлайне, который состоится 31 марта.

«Грозовой перевал» рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).